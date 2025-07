Fair Play Menarini | Luis Figo tra i grandi dello sport premiati nel 2025

Il Premio Internazionale Fair Play Menarini si conferma ancora una volta come un palcoscenico di eccellenza, dove sport e valori si incontrano per celebrare l’integrità e il rispetto. Tra i grandi nomi premiati nel 2025 spicca Luis Figo, leggenda del calcio europeo e icona di correttezza sportiva. La sua partecipazione alla 29esima edizione, prevista a Firenze e Fiesole, rende questo evento un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport e valori etici.

(Adnkronos) – I colpi di scena del Premio Internazionale Fair Play Menarini non finiscono mai: Luis Figo, leggenda del calcio europeo e simbolo di correttezza sportiva, sarà tra i protagonisti della 29esima edizione, in programma mercoledì 2 e giovedì 3 luglio a Firenze e Fiesole. Con il suo carisma e una carriera segnata da successi internazionali e rispetto delle regole, il fuoriclasse portoghese incarna perfettamente i valori fondanti della manifestazione. Ex stella di Sporting Lisbona e colonna portante del Barcellona, tra i massimi riconoscimenti della sua carriera spicca il Pallone d’Oro, conquistato nel 2000 dopo il passaggio al Real Madrid. 🔗 Leggi su Seriea24.it

In questa notizia si parla di: fair - play - menarini - luis

Giornata Mondiale Fair Play: sport e inclusione protagonisti il 16 maggio - Il 16 maggio, Roma ospiterà l’evento 'Lo sport a tutto campo' in occasione della Giornata Mondiale del Fair Play e dei 30 anni del Fair Play in Italia.

LUIS FIGO TRA I GRANDI DELLO SPORT PREMIATI NEL 2025. PREMIO INTERNAZIONALE FAIR PLAY MENARINI Vai su X

Fair Play Menarini: Luis Figo tra i grandi dello sport premiati nel 2025; Luis Figo tra i premiati del 29° Fair Play Menarini, insieme a stelle dello sport mondiale; Luis Figo premiato al Fair Play Menarini 2025.

Fair Play Menarini: Luis Figo tra i grandi dello sport premiati nel 2025 - I colpi di scena del Premio Internazionale Fair Play Menarini non finiscono mai: Luis Figo, leggenda del calcio europeo e simbolo di correttezza sportiva, sarà tra i protagonisti della 29esima edizion ... Segnala msn.com

Fair Play Menarini, anche Figo fra i premiati del 2025 - Anche Luis Figo, leggenda del calcio europeo, sarà tra i protagonisti della 29/a edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, in programma il 2 e 3 luglio a Firenze e Fiesole. Si legge su msn.com