Fissato l’addio a Roberto Rambo Bolzoni assassinato con 35 coltellate | dopo 4 mesi il funerale

Dopo oltre quattro mesi di attesa, si avvicina il momento di ricordare Roberto "Rambo" Bolzoni, il 60enne tragicamente ucciso in Piazza Omegna. La comunità di San Fereolo si prepara a rendere omaggio a un uomo amato da tutti, con il funerale fissato per domani alle 10.30. Un saluto finale per un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo conosceva.

Lodi – Dopo oltre 4 mesi, sono stati fissati i funerali di Roberto “Rambo“ Bolzoni, il 60enne ucciso lo scorso febbraio all’interno della sua automobile posteggiata in Piazza Omegna a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Familiari, con in testa la moglie Anna, la sorella Iolanda e la figlia, l’intero quartiere di San Fereolo potranno stringersi attorno all’uomo per l’ultimo saluto domani alle 10.30. Bolzoni era stato trovato a due giorni di distanza dalla sua scomparsa dalla moglie, una donna di origini cinesi, che lavora come cameriera in un ristorante di cucina asiatica nel quartiere Martinetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fissato l’addio a Roberto “Rambo” Bolzoni, assassinato con 35 coltellate: dopo 4 mesi il funerale

In questa notizia si parla di: bolzoni - roberto - rambo - mesi

Accoltellato in auto, Roberto “Rambo” Bolzoni dopo tre mesi attende ancora la sepoltura - A tre mesi dalla tragica vicenda, Roberto Bolzoni, conosciuto come "Rambo", resta ancora in attesa della sepoltura, amplificando il dolore dei suoi cari.

“Davanti alla minaccia russa chi mandiamo? In Toscana di recente c’è stato il Gay Pride: mandiamo questi signori al fronte?”. Ennesimo attacco sferrato alla comunità Lgbtq+ da parte del generale leghista Roberto Vannacci. Stavolta il contesto è stato quello d Vai su Facebook

Accoltellato in auto, Roberto “Rambo” Bolzoni dopo tre mesi attende ancora la sepoltura; Roberto “Rambo” Bolzoni ucciso a colpi di pistola in auto al parcheggio: il sangue sulla portiera e l'allarme; Omicidio Rambo, fermati due amici del centro scommesse: zio e nipote.

Accoltellato in auto, Roberto “Rambo” Bolzoni dopo tre mesi attende ancora la sepoltura - MSN - Lodi, 18 maggio 2025 – A distanza di tre mesi, l’attesa dei familiari per la restituzione della salma di Roberto Bolzoni, meglio conosciuto come “Rambo“ dagli amici, prolunga l’agonia ... Segnala msn.com

Accoltellato in auto, Roberto “Rambo” Bolzoni dopo tre mesi attende ancora la sepoltura - Il Giorno - Accoltellato in auto, Roberto “Rambo” Bolzoni dopo tre mesi attende ancora la sepoltura Lodi, il delitto di piazza Omegna. Segnala ilgiorno.it