Pesaro, 2 luglio 2025 – U na donna di 58 anni soccorsa dall’eliambulanza e in gravi condizioni all’ospedale di Ancona, Giovanni Giorgi, titolare dei cantieri Giorgi, anch’egli ferito e soccorso al San Salvatore, un gattino miracolosamente illeso e Strada tra i due porti chiusa al traffico. Tutto a causa di un grave incidente avvenuto ieri. Sono le 17 circa, una donna, B.C. di 58 anni di Pesaro, sta transitando con la sua Fiat 500 rossa dai cantieri Rossini e in direzione ponte di Soria. Dall’altra parte sta viaggiando a velocità ridottissima, in cerca di un parcheggio, Giovanni Giorgi, titolare dei cantieri che portano il suo nome, diretto al lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente frontale al porto: 2 feriti, salvo il gattino nella 500

