Emergenza carceri dal sovraffollamento ai suicidi | radiografia di un sistema malato

L'emergenza carceri in Italia denuncia una cruda realtà fatta di sovraffollamento, suicidi e strutture al limite della dignità. Un sistema malato che ostacola il rispetto dei diritti umani sanciti dalla Costituzione e compromette la riabilitazione dei detenuti. È giunto il momento di un’attenzione concreta e di soluzioni efficaci per restituire umanità a un settore in crisi. Vediamo quali sono alcuni dei numerosi problemi degli istituti penitenziari.

Roma, 2 luglio 2025 – Sovraffollamento. Suicidi (non solo fra i detenuti). Mancanza di personale. Strutture insalubri. Tutte condizioni che rendono difficile, per non dire impossibile, applicare l'articolo 27 della Costituzione: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Vediamo quali sono alcuni dei numerosi problemi degli istituti penitenziari. Il sovraffollamento. Nelle carceri italiane ci sono 62.761 detenuti al 31 maggio 2025, a fronte di una capienza regolamentare di 51.296 posti (ai quali però andrebbero tolti quelli ormai inagibili: circa 4.

