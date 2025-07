Caldo ed eccessivo consumo di energia mandano in tilt la linea della media tensione | cronaca della giornata che ha quasi paralizzato Bergamo

Il caldo estremo e un consumo energetico fuori controllo hanno messo in crisi la linea della media tensione di Bergamo, causando una giornata da incubo. Semafori spenti, ascensori bloccati e traffico in tilt: la città è rimasta quasi paralizzata, tra incidenti evitati e disagi diffusi. Una cronaca di un blackout che ha coinvolto diverse zone, mettendo a dura prova la resistenza della rete elettrica e la pazienza dei cittadini.

Bergamo – Semafori che all’improvviso si sono spenti o sono andati in tilt, con il rischio incidenti. In particolare agli incroci. Persone bloccate in ascensore. Conseguenze di un black-out che ha colpito a macchia di leopardo zone della cittĂ : a partire dalla mattinata fino al tardo pomeriggio. Prima in CittĂ Alta, poi progressivamente la stessa cosa è avvenuta nel quartiere di San Tomaso, e in successione in Borgo Santa Caterina, fino a diverse zone del centro. Pesanti i disagi a bar, negozi, attivitĂ artigianali e strutture ricettive, abitazioni private, rimasti a lungo senza elettricitĂ . Sembra che all’origine de l black-out vi sia stato un guasto sulla rete di media tensione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caldo ed eccessivo consumo di energia mandano in tilt la linea della media tensione: cronaca della giornata che ha (quasi) paralizzato Bergamo

