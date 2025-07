A Lecco il caso dell’assessora insospettabile hater | Ho sbagliato mi dimetto La vittima dell’attacco | Doveva metterci la faccia

A Lecco, un caso che lascia senza parole: l’assessora insospettabile si rivela essere un hater travestito, scatenando violente polemiche sui social. La vittima, un bambino di terza elementare, ha subito insulti e offese gratuite da chi avrebbe dovuto rappresentare il bene comune. La domanda sorge spontanea: dove è finita la responsabilità di chi dovrebbe dare esempio? È ora di affrontare il problema e mettere fine a questa triste deriva digitale.

Lecco – «Bambino di terza elementare», «scrive post per il piacere di scatenare polemiche e così sentirsi di avere un senso», «la sua esistenza sarà più utile.», «se ha delle fatiche se ne prenda cura» e altri post dello stesso tenore. In pratica l’assessora anti-cyberbulli di Lecco che si è trasformata in bulla della rete (nascosta dietro un nickname) gli ha dato del disabile intellettivo, del frustrato, del disadattato e del mentalmente instabile. Vittima dell’attacco social di Alessandra Durante-Membroanonimo582, assessora di 41 anni a Famiglia, Giovani e Comunicazione del Comune di Lecco, è stato suo malgrado Paolo Trezzi, privato cittadino di 55 anni con trascorsi di militanza nella sinistra e nell’associazionismo antimafia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it