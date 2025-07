Droga in arrivo per posta pacchi intercettati dalla Finanza | sequestrati 55 chili di hashish

Scoperto un maxi traffico di droga via posta nella provincia di Bologna: 55 chili di hashish e altre sostanze illecite sequestrate dai finanzieri. Un’operazione che svela un sistema ben organizzato di spedizioni clandestine, destinato a raggiungere vari punti di consegna automatizzati. La lotta al contrabbando continua a essere una priorità , ma questa scoperta ci ricorda quanto sia fondamentale il ruolo delle forze dell’ordine nel contrastare il crimine.

Bologna, 2 luglio 2025 – Hashish in particolare. Ma anche coca, marijuana, anabolizzanti e ‘sugar wax’, una resina derivata dall’hashish ad alto contenuto di Thc. Tutto spedito per posta e destinato a vari locker automatizzati distribuiti sul territorio bolognese. Ben 23 pacchi ‘stupefacenti’ sono stati intercettati dai militari della Guardia di Finanza della compagnia di Molinella e del Nucleo di polizia economico finanziaria, che sono riusciti così a sequestrare 54,554 chili di hashish, 30 grammi di coca, 110 grammi di sugar wax e 25 grammi di marijuana, tutti indirizzati a destinatari fittizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Droga in arrivo per posta, pacchi intercettati dalla Finanza: sequestrati 55 chili di hashish

