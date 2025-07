Wimbledon 2025 il programma di oggi | da Sinner a Musetti dove vedere gli italiani

Wimbledon 2025 entra nel vivo con emozionanti sfide italiane! Oggi, martedì 1 luglio, i nostri talenti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti scendono in campo per darci grandi soddisfazioni. Dalla partita di Sinner contro Nardi alle sfide di Musetti con Basilashvili, l’attesa è alle stelle. Scopri dove seguire in diretta tutte le emozioni, tra TV e streaming, e lasciati coinvolgere dal fascino del torneo più prestigioso del tennis mondiale.

(Adnkronos) – Seconda giornata di match a Wimbledon 2025. Oggi, martedì 1 luglio, saranno diversi gli azzurri in campo a Londra. Occhi puntati di sicuro sul numero uno al mondo Jannik Sinner, all'esordio nel torneo contro Luca Nardi, ma anche sul numero 7 del ranking Lorenzo Musetti, che affronterà il georgiano Nikoloz Basilashivili. Ecco il programma completo di oggi e dove vedere tutti i match in tv e streaming. Ecco il programma di oggi, martedì 1 luglio, a Wimbledon: Dalle ore 14:30, sul Centrale 17 Barbora Krejcikova (CZE) vs Alexandra Eala (PHL) Non prima delle 15:30 Arthur Rinderknech (FRA) vs 3 Alexnader Zverev (GER) (si riprende sul 7-6 6-7) Alexandre Muller (FRA) vs 6 Novak Djokovic (SRB) Dayana Yastremska (UKR) vs 2 Coco Gauff (USA) Dalle ore 14, sul Campo 1 1 Jannik Sinner (ITA) vs Luca Nardi (ITA) Non prima delle 15:30 5 Taylor Fritz (USA) vs Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) (si riprende sul 6-7 6-7 6-4 7-6) Petra Kvitova (CZE) vs 10 Emma Navarro (USA) 4 Jack Draper (GBR) vs Sebastian Baez (ARG) Dalle ore 12, sul Campo 2 Elisabetta Cocciaretto (ITA) vs 3 Jessica Pegula (USA) Nikoloz Basilashivili (GEO) vs 7 Lorenzo Musetti (ITA) 8 Iga Swiatek (POL) vs Polina Kudermetova 10 Ben Shelton (USA) vs Alex Bolt (AUS) Dalle ore 12, sul Campo 3 Johannus Monday (GBR) vs 13 Tommy Paul (USA) Non prima delle 13:30 Katerina Siniakova (CZE) vs 5 Zheng Qinwen (CHN) 7 Mirra Andreeva vs Mayar Sherif (EGY) 19 Grigor Dimitrov (BUL) vs Yoshihito Nishioka (JPN) Elina Avanesyan (ARM) vs 11 Elena Rybakina (KAZ) Dalle ore 12, sul Campo 12 23 Clara Tauson (DEN) vs Heather Watson (GBR) Non prima delle 13:30 Botic Van de Zandshulp (NED) vs Matteo Arnaldi (ITA) (si riprende da 7-6 7-6) Daniel Evans (GBR) vs Jay Clarke (GBR) Gael Monfils (FRA) vs 18 Ugo Humbert (FRA) 28 Sofia Kenin (USA) vs Taylor Townsend (USA) Dalle ore 12, sul Campo 18 11 Alex de Minaur (AUS) vs Roberto Carballes Baena (ESP) Maya Joint (AUS) vs 19 Liudmila Samsonova Caty McNally (USA) vs Jodie Burrage (GBR) Hugo Gaston (FRA) vs 15 Jakub Mensik (CZE) Dalle ore 12, sul Campo 4 30 Alex Michelsen (USA) vs Miomir Kecmanovic (SRB) Non prima delle 13:30 Shintaro Mochizuki (JPN) vs Giulio Zeppieri (ITA) (si riprende da 2-6 3-6 6-3 7-6) Camila Osorio (COL) vs Danielle Collins (USA) Anastasia Potapova vs 25 Magdalena Frech (POL) Alexander Shevchenko (KAZ) vs Reilly Opelka (USA) Dalle ore 12, sul Campo 5 Chun hsin-Tseng (TPE) vs Aleksandr Vukic (AUS) Jil Teichmann (SUI) vs Lucia Bronzetti (ITA) Caroline Dolehide (USA) vs Arantxa Rus (NED) Rinky Hijikata (AUS) vs David Goffin (BEL) Dalle ore 12, sul Campo 6 Arthur Cazaux (FRA) vs Adam Walton (AUS) Quentin Halys (FRA) vs August Holmgren (DEN) Veronika Kudermetova vs Lin Zhu (CHN) Dalle ore 12, sul Campo 7 Suzan Lamens (NED) vs Iva Jovic (USA) Jesper de Jong (NED) vs Christopher Eubanks (USA) Aleksander Kovacevic (USA) vs Marton Fucsovics (HUN) Dalle ore 12, sul Campo 8 Jaime Faria (POR) vs Lorenzo Sonego (ITA) Sebastian Ofner (AUT) vs Hamad Medjedovic (SRB) Maria Sakkari (GRE) vs Anna Blinkova Jessica Bouzas Maneiro (ESP) vs Ella Seidel (GER) Dalle ore 12, sul Campo 9 Irina Camelia Begu (ROU) vs Kaja Juvan (SLO) Zeynep Sonmez (TUR) vs Jacqueline Cristian (ROU) Hailey Baptiste (USA) vs Sorana Cirstea (ROU) Marcos Giron (USA) vs Camilo Ugo Carabelli (ARG) Dalle ore 12, sul Campo 11 James McCabe (AUS) vs Fabian Marozsan (HUN) Anna Kalinskaya vs Nina Stojanovic (SRB) Francisco Comesana (ARG) vs Corentin Moutet (FRA) 27 Magda Linette (POL) vs Elsa Jacquemot (FRA) Dalle ore 12, sul Campo 14 16 Daria Kasatkina (AUS) vs Emiliana Arango (COL) Jaume Munar (ESP) vs 28 Alexander Bublik (KAZ) Rapahel Collignon (BEL) vs Marin Cilic (CRO) Victoria Azarenka vs Anastasia Zakharova Dalle ore 12, sul Campo 15 Katie Volynets (USA) vs Tatjana Maria (GER) 15 Karolina Muchova (CZE) vs Xinyu Wang (CHN) Damir Dzumhur (BIH) vs 21 Tomas Machac (CZE) 29 Brandon Nakashima (USA) vs Bu Yunchaokete (CHN) Dalle ore 12, sul Campo 16 Veronika Erjavec (SLO) vs 26 Marta Kotyuk (UKR) Pedro Martinez (ESP) vs George Loffhagen (GBR) 22 Flavio Cobolli (ITA) vs Beibit Zhukayev (KAZ) Alycia Parks (USA) vs Belinda Bencic (SUI) Dalle ore 12, sul Campo 17 Priscilla Hon (AUS) vs 18 Ekaterina Alexandrova Mariano Navone (ARG) vs 27 Denis Shapovalov (CAN) Yuliia Starodubtseva (UKR) vs Francesca Jones (GBR) Tomas Martin Etcheverry (ARG) vs Jack Pinnington Jones (GBR) Wimbledon 2025 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now.