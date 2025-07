Auto di lusso e società fantasma architetto ‘nasconde’ i suoi beni

In un'intricata rete di società fantasma, un architetto di Ferrara ha orchestrato un sofisticato sistema per occultare beni di lusso, tra cui Lamborghini e orologi costosi. Creando società ogni tre anni, con vendite fittizie e trasferimenti inesistenti, evitava di pagare le tasse sulla sua ricca eredità. Quando lo Stato ha cercato di far luce, le società – alcune con sede in Corso Giovecca – hanno rappresentato solo il fiore all'occhiello di un inganno ben strutturato.

Ferrara, 2 luglio 2025 – Per non pagare le tasse sui beni di lusso della sua famiglia, creava ogni tre anni delle società – di cui era socio e per un periodo anche amministratore unico – dove venivano trasferite Lamborghini e orologi costosi con vendite ’fittizie’ dal momento che non c’era alcun trasferimento di soldi. In questo modo, quando lo Stato cercava di esigere quanto dovuto, le società – una di queste con sede in Corso Giovecca – risultavano già estinte. Per questi motivi, l’architetto Giovanni Battista Farneda ieri è stato condannato con rito abbreviato a 4 anni con l’accusa della distrazione di beni che hanno portato alla bancarotta e alla tenuta fraudolenta dei libri contabili nel periodo in cui figurava come amministratore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it