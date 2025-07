Università Pennsylvania cancella record di nuotatrice trans

L'università della Pennsylvania ha annunciato la cancellazione dei record stabiliti dalla nuotatrice transgender Lia Thomas, scusandosi con le atlete "svantaggiate" dalle sue partecipazioni nelle competizioni femminili. Questa decisione, parte di un accordo con il Dipartimento dell'Istruzione USA, segna un'importante svolta nel dibattito sui diritti degli atleti transgender. Una scelta che potrebbe rivoluzionare il modo in cui vengono riconosciuti e valorizzati i successi sportivi nel rispetto della parità e dell'inclusione.

L'università della Pennsylvania ha dichiarato che rivedrà i record stabiliti dalla nuotatrice transgender Lia Thomas, scusandosi con le atlete "svantaggiate" dalla sua partecipazione a competizioni femminili nell'ambito di un accordo con il dipartimento dell'Istruzione Usa. Lo riportano i media americani. Thomas ha gareggiato per l'ultima volta per l'università di Philadelphia nel 2022, quando è diventata la prima atleta apertamente transgender a vincere un titolo di Divisione I. Con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e il suo ordine esecutivo per bandire le atlete trans dagli sport per donne, il dipartimento ha deciso di avviare un'indagine sul college Ivy League.