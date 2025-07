La logica efficientista dell’IA danneggia l’artigianalità dell’esperienza umana

La logica efficiency dell'IA minaccia di erodere l'artigianalità dell’esperienza umana, trasformando radicalmente il nostro modo di interagire con il mondo. Questa rivoluzione, senza precedenti nella storia, non riguarda solo strumenti e processi, ma ridefinisce i ruoli stessi di soggetto e oggetto. Con l’avvento dell’intelligenza artificiale, siamo chiamati a riflettere: come preservare l’autenticità umana in un’epoca di deep change? È una sfida che ci riguarda tutti, perché il futuro si costruisce ora.

L'approccio algoritmico alla realtà cambia il nostro rapporto con il mondo. Con le cose. Stiamo entrando in una nuova epoca, dalla quale non si tornerà indietro. Con la IA, oggi, non cambia solo il gioco: cambiano anche i protagonisti del gioco e i loro rapporti. Si invertono i ruoli. La IA ha una implicazione che nessuna delle svolte che hanno caratterizzato la storia dell'uomo ha mai avuto: rovescia il rapporto tra soggetto e oggetto. Il soggetto diventa passivo, l'oggetto diventa attivo. Il rapporto tra soggetto e oggetto non è più contrassegnato da una linea di demarcazione e da ponti che favoriscano comunicazione e interazione.

