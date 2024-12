Lettera43.it - Incendio in California, evacuate 6 mila persone: le immagini

Leggi su Lettera43.it

Un enormesta devastando un’area boschiva nei pressi di Malibu, in. Scoppiato nella notte di lunedì 9 dicembre, secondo le autorità ha già distrutto più di mille ettari di terreno e almeno sette abitazioni, ma numerose altre sono a rischio. Per questo è stato emanato un ordine di evacuazione per 6, tra cui anche alcune star. Fra chi ha dovuto lasciare la propria abitazione ci sono infatti la cantante Cher e il divo di Mary Poppins Dick van Dyke, che venerdì 13 compirà 99 anni. Come riporta la Cnn non si registrano per il momento feriti, ma i vigili del fuoco sono ancora alla ricerca di un modo per contenere le fiamme. Ribattezzato Franklin Fire, l’avanza come un vero «inferno di fuoco» grazie anche ai venti forti e secchi di Santa Ana, conosciuti anche come “venti del diavolo” che arrivano sulla costa dall’entroterra.