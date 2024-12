Il Ppe fa a pezzi il divieto Ue di auto a benzina al 2035 | Regole da rivedere non si può puntare solo sull’elettrico

Leggi su Open.online

Ileuropeo alla produzione di nuovee diesel previsto per il«va annullato» per «riconoscere un mix più ampio di tecnologie». La richiesta – a sorpresa, ma neanche troppo – arriva dal Partito popolare europeo, che oggi, mercoledì 11 dicembre, ha organizzato una conferenza stampa a Bruxelles in cui ha presentato il suo piano per «salvare l’industriamobilistica europea». Al primo punto c’è proprio la «correzione» delprevisto per il, che renderebbe di fatto obsoleto il motore a combustione, in favore di una transizione verso lea batteria. «Mentre i veicoli elettrici svolgeranno un ruolo importante nella transizione verso un futuro climaticamente neutro, anche altre tecnologie possono contribuire a raggiungere i nostri obiettivi climatici», si legge nel position paper del Ppe visionato in anteprima da Open.