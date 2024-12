Spazionapoli.it - Gilmour a tutto tondo: “Napoli l’ho percepita subito”, poi il retroscena su Conte e McTominay

Billy, centrocampista di proprietà della SSC, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del club partenopeo. Uno degli acquisti di un’estate, quella scorsa, molto movimentata in casaè stato Billy: con lo scozzese, gli azzurri si sono assicurati un’alternativa più che valida a Stanislav Lobotka. L’ex Brighton ha dato il suo apporto alla causa quando il numero 68 azzurro è stato infortunato per un problema muscolare, mettendo l’accento su un acquisto che è stato fortemente voluto da Antonio.Lo stesso centrocampista, quest’oggi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC, in particolare, si è soffermato su quello che è stato il suo impatto con la squadra azzurra ma anche con la città partenopea, oltre che a svelare il suo punto di vista in seguito alla doppia sconfitta rimediata contro la Lazio.