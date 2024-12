Cityrumors.it - Farmaci con metamizolo ad alto rischio: scatta allarme dell’Aifa | In quali antipiretici e antidolorifici è contenuto

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha emanato un alert suicon. Tra le probabili conseguenze anche l’agranulocitosiNelle scorse ore, l’Aifa ha emanato un alert in merito a tutti glie gli antidolorifici che come principio attivo presentano il. Chiamato anche dipirone, viene adoperato in caso di dolore o febbre: chi lo usa, però, dovrebbe fare molta attenzione ai suoi effetti collaterali, tra ine spiccano alcuni piuttosto preoccupanti.conad: inè contenuto e cosa comporta (cityrumors.it / ansafoto)L’Agenzia Italiana del Farmaco ha voluto emanare questa comunicazione in primo luogo ai medici, così che possano informare tutti i loro pazienti e sensibilizzare chi è più a. Fondamentale è anche intercettare subito i sintomi che possono far pensare ad un effetto avverso del: in alcuni casi, infatti, può comportare agranulocitosi, una condizione che causa una diminuzione importante dei globuli bianchi.