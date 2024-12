Ilrestodelcarlino.it - Dieci minuti di terrore: due giovani hanno assalito il ristorante Donini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cesena, 11 dicembre 2024 - “Sono statiinfiniti, quando tutto si è concluso mi è sembrato che fosse passata un’eternità”. Chi parla è Giacomo, storico ristoratore della centralissima Corte Dandini, apprezzato soprattutto per la grande qualità delle carni. Cos’è successo? “Sabato sera, anzi era già notte perché era ormai l’una: io e mia sorella avevano chiuso ile stavamo riordinando. Avevamo quasi finito quando abbiamo sentito dei colpi alle vetrate”. Chi era? “Un giovane, quasi un ragazzo, anzi erano due. Uno aveva una bicicletta, volevano entrare.” Ma ilera chiuso. “Non volevano mangiare, probabilmente volevano fare casino o, più probabilemnte, rubare”. Succede spesso? “Nei fine settimana c’è parecchio movimento in centro, e quando si fa tardi spesso rimangono solo dei balordi, a volte ubriachi, in vena di fare vandalismi.