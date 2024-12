Lanazione.it - Capodanno, bando c’è. Gli artisti non ancora

Ilsul piazzone a Pontedera, come visto negli anni precedenti, ci sarà. C’è peròriserbo suglipresenti e mentre lo scorso anno i nomi degli ospiti erano già stati svelati ad inizio dicembre,non è stato comunicato chi sarà ad organizzare il Count Down Party 2025 né chi salirà sul palco. E quindi anche la pubblicità dell’evento, a tre settimane da San Silvestro, non èpartita. Ad inizio settimana è stata pubblicata la manifestazione d’interesse per repire soggetti organizzatori per festeggiare l’ultimo giorno dell’anno e il primo del 2025. SaràRadio Stop come nelle ultime edizioni da quando nel 2020 è stato organizzato il primopontederese? Questione di giorni e verrà comunicato. Radio Stop, l’emittente con sede a Cecina, che in questi anni ha portato in città tra gli altricome Patty Pravo, Cristina D’Avena, Baby K, Rocco Hunt e Rosa Chemical.