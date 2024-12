Ilveggente.it - Berrettini, è già finita: clamoroso passo indietro

Non c’è pace per: gli si sono subito scagliati contro.Non è il primo ad averlo fatto. E, forse, per come si sono messe le cose, non sarà neppure l’ultimo. L’Arabia Saudita, è ormai evidente, sta perseguendo con ogni mezzo l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio tutto suo nel panorama tennistico. Si è aperta alla cultura occidentale attraverso lo sport e la notizia circolata sul web nelle scorse ore ne è, a scanso di equivoci, la prova lampante., è già(LaPresse) – Ilveggente.itGià, perché oltre ad essersi accaparrat le Next Gen Atp Finals, che già dallo scorso anno si stanno disputando nel loro territorio, i sauditi hanno messo le “mani” anche sui giocatori del Vecchio Continente. Dopo aver ospitato il fior fiore dei tennisti a Riyad, al Six Kings Slam, gli arabi si sono assicurati un testimonial d’eccezione: parliamo del nostro Matteo, che nella giornata di lunedì ha fatto sapere di essere il nuovo ambassador di Pif.