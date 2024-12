Liberoquotidiano.it - "Vi presento biscottina". Ida Di Filippo in trasferta: un clamoroso colpo di scena | Video

Chiamatelo orgoglio di rete, o "effetto traino". Sta di fatto che Ida Di, giudicata da molti telespettatori il volto più spigliato e simpatico di Casa a prima vista, effettua un blitz negli studi di Bake Off Italia per presentare i 4 finalisti del dolcissimo show culinario della stagione 2024. Due programmi, Casa a prima vista e BOI, indubbiamente tra i più rappresentativi dei palinsesti di Real Time e amatissimi dal pubblico sia per le dinamiche davanti alla telecamera e l'interazione tra conduttori/professionisti da un lato e concorrenti/clienti dall'altro. Per questo, su Instagram, la rete ha chiesto alla Didi intervistare rapidamente i 4 finalisti: Federica, Giulia, Liza e Claudio. Appuntamento per il 13 dicembre, nel frattempo Ida sembra avere una certa predilezione per "", la versione femminile di Gianluca Torre.