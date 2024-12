Ilrestodelcarlino.it - Una giovane coppia porta il pokè in riva al Po

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Unaha accettato una imnte sfida: aprire a Guastalla un’attività di ristorazione legata al noto, una specialità hawaiana che in Italia ha trovato parecchie rivisitazioni, con possibilità di abbinamento con numerosi alimenti differenti tra loro. Una sfida che si chiama "Ocean", raccolto da Cristian Pederzoli, guastallese di 23 anni, e dalla fidanzata Alessandra Lina, 23 anni, di Luzzara. Forte di una lunga esperienza all’ex Sushiko di Gualtieri, Cristian ha deciso dire nella Bassa un tipo di attività che in zona non era ancora presente. E nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo locale, in via Cavallo, a Pieve di Guastalla. "Per noi è una sfida imnte – confida Cristian – perché pensiamo dire una novità in questa zona. E’ un tipo di cibo che va molto di moda, soprattutto tra i giovanissimi.