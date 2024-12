Quifinanza.it - Stellantis, il nuovo piano di sviluppo mette al centro l’Italia con Mirafiori protagonista

Tra immatricolazioni in calo, produzione ridotta, lavoratori in cassa integrazione e un ceo dimissionario, il gruppoaffronta in queste settimane il periodo più buio di tutta la sua storia. Per andare avanti e rilanciarsi è necessario tirare una linea e impostare undiche possa perre di allontanare le crisi e delineare i nuovi obiettivi. Ne è convinto Jean-Philippe Imparato, già al vertice di Alfa Romeo e da alcune settimane Chief Operating Officer Enlarged Europe, che ha deciso di rilanciare il ruolo delperche, dalla sua viva voce, sarà al “della strategia di”. Parole queste che in parte rincuorano i lavoratori nostrani del gruppo automobilistico, specie quelli di, e che si rafforzano nel fatto che sarà proprio Imparato a partecipare al tavolo di confronto con il governo – si legga il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso – del prossimo 17 dicembre 2024.