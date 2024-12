Quotidiano.net - Siria, Israele distrugge i siti militari. Al-Bashir: “Pubblicheremo lista di ufficiali coinvolti nelle torture di Assad”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 10 dicembre 2024 – Continua il cambio di regime in: dopo la nomina di Muhammad al-alla carica di primo ministro, il leader dei ribelli Abu Mohammad al-Jolani (che ora utilizza il suo vero nome, Muhammad al-Shara) ha annunciato che oggi verrà pubblicata unadifedeli adsistematiche svolte dal precedente governo. Nel frattempo,continua le sue operazioni in territoriono, le prime dal 1973: secondo l’Osservatoriono per i diritti umani, l’Idf ha lanciato 250 raid dalla caduta di, colpendo aeroporti, radar, depodi armi e munizioni e centri di ricerca militare. Di fatto, le principali infrastrutturedi Damasco non esistono più. Le notizie in diretta This picture taken from the Israeli-annexed Golan Heights shows smoke billowing above the Syrian Governorate of Quneitra during Israeli bombardment, on December 9, 2024.