Sinner non si accontenta | Stagione incredibile ma l’obiettivo è restare in gioco fino a 30 anni

Dopo un breve periodo di riposo, al termine di unalunga e ricca di soddisfazioni, Jha già ripreso gli allenamenti in vista del 2025. Il numero uno del tennis mondiale ha cominciato ieri la sua preparazione a Dubai, condi presentarsi in forma smagliante a metà gennaio in occasione degli Australian Open, primo Slam dell’anno.“Abbiamo fatto dei test per capire che tipo di preparazione fare, quali strategie usare.non è vincere soltanto per tre, ma essere ancora inquando ne avrò 30. Questaè stata, ma tutto può cambiare“, ha detto l’altoatesino in un incontro con la stampa domenica scorsa ad Abu Dhabi nel paddock di Formula Uno.“La voglia di vincere c’è già, come quella di migliorarsi. Noi dobbiamo solo aiutarlo a mettere l’accento sui punti in cui si può fare ancora meglio per mantenere il numero 1.