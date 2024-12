Biccy.it - Shaila piange a dirotto e fa una rivelazione scioccante

Quello che è successo con l’ingresso della mamma diGatta è stato una versa sorpresa per tutti. La donna ha messo in guardia sua figlia da Lorenzo Spolverato, che è stato accusato di essere un giocatore con dei segreti (la donna ha anche detto che il gieffino sarebbe gay). Dopo la puntataè crollata in un pianto disperato e si è sfogata proprio con Lorenzo.“Si deve fidare di me e voglio fare i cavoli miei! Se poi sbaglio mi prendo il palo, ma almeno saprò che avrò vissuto per quello che voglio. Ma poi è impossibile che tu finga! Se fingi ti devono dare il premio Oscar. Io sento il tuo amore, non devi confermare nulla perché ti sento vero. Mia mamma si sbaglia, qui dentro dobbiamo sconfiggere cose che fuori spero non avremo in mezzo. Mi sono presa una pugnalata in pieno petto, proprio al cuore.