Roma auto ribaltata sull’A1 | anziana salvata da un agente fuori servizio

Leggi su Ilfaroonline.it

, 10 dicembre 2024- Stava tornando adopo aver trascorso il weekend in compagnia dei familiari, a Potenza.Erano circa le 13.30 quando, sull’strada A1, Idajet,della Polizia di Stato inpresso il Commissariato Cristoforo Colombo, ha scorto in lontananza, al centro della carreggiata, un veicolo ribaltato avvolto dal fumo. Idajet non ha esitato un attimo e si è accostato all’, parcheggiando con attenzione in modo tale da chiudere una corsia per operare in sicurezza ed evitare ulteriori incidenti.In quel momento si è accorto che, accanto al veicolo ribaltato, c’era un uomo, in stato di shock, che cercava di spiegargli, con estrema difficoltà, quanto fosse accaduto: non ricordava come si fosse trovato in quella situazione, ma, in preda al panico, chiedeva aiuto perché la madreera bloccata all’interno dell’abitacolo e non riusciva a farla uscire a causa dell’esplosione dell’airbag.