Quando un esame medico può salvare una vita | per Gioia è tardi ma bisogna fare rumore

Raccolgo l’appello importante di mamma Giulia.Si torna ad un tema centrale e molto poco trattato e ancor meno affrontato come dovrebbe essere. Lo screening neonatale. Non ho competenze mediche, non mi permetto giudizi tecnici nel merito. Le mie domande si limitano ad osservazioni da caregiver e genitore che ha vissuto la cerebrolesione al parto a 26 anni e che dal 2007 cerca di offrire sostegno e supporto a famiglie con disabilità gravissima.Ogni giorno incontro famiglie provate in qualche modo da una sanità inadeguata. Che sia la mancanza dello screening neonatale sufficiente, che sia il frutto di una mancata diagnosi prenatale anche se possibile, che sia l’impossibilità di fatto di ottenere giustizia e risarcimento nella larghissima maggioranza dei casi, che sia semplicemente il consentire l’accesso del genitore o del caregiver al ricovero del disabile gravissimo o garantire al caregiver di esistere e curarsi.