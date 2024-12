Anteprima24.it - Parlamentare aggredito a Napoli, scarcerato il 26enne indagato

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSaràma rimanea piede libero l’aggressore delFrancesco Emilio Borrelli, picchiato sabato scorso nel centro di, precisamente a Forcella. A deciderlo è stato il gip di: ilEmmanuele Frezza, difeso dall’avvocato Bernardo Scarfò e dall’avvocato Annamaria Trivoluzzi, rimanea piede libero per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni nei confronti del deputato Borrelli e di un medico. Secondo il giudice non sono sussistenti le esigenze cautelari. Dopo l’arresto Frezza venne chiuso nel carcere di Poggioreale. L'articoloilproviene da Anteprima24.it.