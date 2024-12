Quifinanza.it - Nel 2024 calano i prezzi dei carburanti, ogni famiglia risparmia 103 euro in media

Neldeialla pompa in Italia sono diminuiti rispetto all’anno precedente, con un risparmio medio di 103per, pari a 2,7 miliardi complessivi. Questo calo è stato favorito dalla riduzione deiinternazionali del petrolio, scesi a 70-80 dollari al barile. Tuttavia, l’Italia continua a fare i conti con una rete di distributori frammentata e poco efficiente.Questi dati emergono dal Preconsuntivo petrolifero, il rapporto annuale diffuso dall’Unem, l’associazione delle imprese del settore.Il prezzo del carburante nelNel, ideialla pompa hanno raggiunto a ottobre i minimi degli ultimi 24 mesi, con unaannuale di 1,822/litro per la benzina e 1,718/litro per il gasolio. Questi valori rappresentano una diminuzione compresa tra i 5 e gli 8 centesimi/litro rispetto al 2023, in linea con le tendenze dei mercati internazionali.