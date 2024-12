Ilfattoquotidiano.it - Milano, slitta a fine gennaio lo sgombero del centro sociale Leoncavallo: “Abbiamo qualche mese per cercare una soluzione”

È martedì mattina del 10 dicembre e a, all’ingresso dello storico, si sta tenendo un presidio in attesa che l’ufficiale giudiziario ufficializzi la procedura di sfratto dello spazio occupato. Intorno alle 11, però, Daniele Farina – rappresentante deled ex esponente di Rifondazione Comunista – prende la parola e informa i presenti che la procedura è stata rinviata al 24. “Un ringraziamento va a tutti voi perché la vostra presenza ha impedito l’utilizzo della forza pubblica che l’ufficiale giudiziario cercava e che la proprietà voleva”. E prosegue: “Questo è l’inizio di un nuovo percorso. Prima del 24, dovremo riunirci in assemblea pubblica perché siamo tutti coinvolti”. Per la nuova data si vocifera sia prevista la presenza delle forze dell’ordine.