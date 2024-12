Lettera43.it - L’Ue sui richiedenti asilo siriani: «Decidano gli Stati membri»

Leggi su Lettera43.it

Mentre la Germania ha congelato oltre 47 mila domande didi, seguita con modalità simili dall’Italia, ma anche da Austria, Danimarca, Norvegia, Svezia e Grecia,ha confermato che la gestione delle domande è demandata agli, a patto che rispettino le norme comunitarie. Questo il messaggio di un portavoce della Commissione Europea, che ha sottolineato l’obbligo di valutazioni individuali per ogni richiesta, e che Le nazioni hanno il diritto di rinviare l’esame in caso di cambiamenti nel Paese di origine». Ha inoltre evidenziato come la situazione in Siria sia altamente instabile, affermando: «La situazione è in rapida evoluzione e molto volatile, gli eventi continuano a svolgersi in circostanze molto fluide».LEGGI ANCHE: La Siria entra nella campagna elettorale tedesca e a pagare sono i profughiIl portavoce della Commissione europea: «I rimpatri siano volontari, sicuri e dignitosi»Le capitali europee hanno quindi facoltà di ritardare l’analisi delle richieste se le condizioni nei Paesi di origine cambiano, purché rispettino il limite massimo di 21 mesi previsto dalle normative Ue, con eventuali proroghe motivate.