"Lo Zecchino d'Horror" è il nuovo disco di Marco Carena

Dal 13 dicembre 2024, sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “LO”, ilalbum di.“Lo” si distacca dalle sonorità tradizionali e si tuffa in un mondo ironico e provocatorio, affrontando temi scomodi e attuali con un sorriso amaro. L’album è una rivisitazione dark del famosod’Oro, ma con testi che esplorano il lato più oscuro e ironico della vita quotidiana.Ilprende spunto dal genere horror, un tema che ha sempre affascinato il pubblico in diverse forme artistiche, come film, libri e spettacoli. In questo progetto,esplora l’oscura realtà che a volte si cela dietro la facciata della vita quotidiana, riflettendo sul modo in cui troppe atrocità sono diventate parte integrante della nostra tolleranza sociale.