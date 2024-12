Gqitalia.it - La serie Secret Level è finalmente tra noi con 14 corti anime che celebrano l'amore per i videogame

Leggi su Gqitalia.it

è una di quelle novità che muovono diversi fandom, in questo caso quello degli amanti dei, ma anche quello di chi ama l'animazione di altissima qualità e id'autore. Per certi versi, intercetta anche il pubblico fortemente legato a un prodotto specifico (la triplaantologica Love, Death & Robots, con cui condivide il team, Blur Studio).Di cosa parlaPer certi versi la chiave sta nel titolo, essere l'unico giocatore di un livello segreto è un sogno impossibile che probabilmente nutrono in molti. Laè un’antologia di storie animate dedicate ai videogiochi e ai loro mondi, offerta al pubblico in forma di episodi autoconclusivi. Da poco hanno cominciato a circolare le prime informazioni in proposito, sebbene il quadro sia ancora incompleto.