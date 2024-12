Il Real Madrid ritrova Vinicius e trema a Bergamo | tre sconfitte di fila in trasferta in Champions mancano dal 2001

Leggi su Sportface.it

Luka Modric lo ha ribadito dopo la sconfitta col Liverpool: “LaLeague si vince più avanti, non ora”. Il presente però impatta inevitabilmente anche sul futuro, specialmente nel caso delche, tra Coppa Intercontinentale (la finale il 18 dicembre) e l’obiettivo Mondiale per club a luglio, vorrebbe evitare volentieri il playoff del 31 gennaio. I Blancos hanno 6 punti e possono arrivare al massimo a 15, che difficilmente basteranno per un piazzamento tra le prime otto. Il momento è delicato e ladicontro l’Atalanta, a pochi mesi dalla vittoria in Supercoppa Europea contro la Dea, si trascina dietro indizi evidenti. Il più eloquente riguarda, che ha bruciato i tempi del suo recupero dall’infortunio muscolare di quasi dieci giorni per mettersi a disposizione di Carlo Ancelotti al Gewiss Stadium.