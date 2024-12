Ilfattoquotidiano.it - Il lavoratore guarda al sindacato come a un bar sciccoso: un posto affollato che non ha niente per lui

di PaoloTanti anni fa riparavo vecchi macchinari in fabbriche ancor più vecchie. Un giorno, attendevo nella guardiola d’una grande azienda che produceva componenti per aeromobili. Dopo di me entrò un sindacalista ed io non ne avevo mai visto uno in vita mia, se non in TV. Un signore vestito di tutto punto, giacca, cravatta e fazzoletto rosso da taschino. Non voglio dire cose inesatte, perché è passato molto tempo, ma ricordo solo che sfoggiò un ampio sorriso e fece un discorso del tipo: “Hanno vinto i nostri”.Quando raccontai la cosa a un collega, accennò una smorfia e usò parole che non scrivo perché farebbero arrossire persino la tastiera. La cosa evidente però, era che il suo disprezzo era legato al fatto che la cosa non c’entrasse nulla con i diritti. All’epoca non avevo un’idea precisa, anche perché la mia categoria non aveva e non ha