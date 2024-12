Ilrestodelcarlino.it - Il Balletto di Mosca porta 'Lo Schiaccianoci' al Teatro la Fenice di Senigallia

Si rinnova il tradizionale appuntamento natalizio con la danza alladi. Domani sera (ore 21) sul palcoscenico salirà ildi- Russian Classical Ballet, che interpreterà un vero e proprio classico del periodo festivo di fine anno, ‘Lo’, spettacolo inserito nella stagione promossa da Comune e Amat. Questa edizione di uno dei balletti più conosciuti e amati in assoluto proposta deldi, guidato dalla direzione artistica di Evgeniya Bespalova, è costruita sul libretto originale di Marius Petipa e Vasili Vainonen, a partire dalla fiaba di Hoffmann musicata da Cajkovskij e con le coreografie storiche dello stesso Petipa. Durante la vigilia di Natale, agli inizi dell’Ottocento, il signor Stahlbaum, in Germania, allestisce una festa per i suoi amici e per i loro piccoli figli.