Davidemaggio.it - Green is the new black: alla scoperta della moda sostenibile

Leggi su Davidemaggio.it

is the new, condotto da Giorgia Palmas, è un viaggiodi storie sorprendenti e realtà uniche che lavorano nel mondo del design ecoe nel mercato del Vintage.Trovare un equilibrio trae sostenibilità, raccontare le nuove sfide del mondo del Fashion con uno sguardo rivolto all’attenzione dei materiali,riduzione dell’impatto ambientale nelle nostre abitudini di shopping,consapevolezza del peso delle proprie scelte, approfondendo anche le nuove tendenze di vendita e acquisto che stanno fiorendo nel settore: dai mercatini alle app, fino alle guide digitali.A metà strada tra l’inchiesta documentaristica e il viaggio pop, la docu-serie andràdi cosa significa vestire, produrre, vendere e raccontare il Second Hand.