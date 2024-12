Puntomagazine.it - Giubileo, Ance Roma-Acer: Programmare il 2033, servono tempi e regole certe

e imprenditori chiedonocerti echiare per rilanciare la città”– Dare agli investitori e agli imprenditori lazza deie delle, per rendereuna città attrattiva e in crescita anche dopo grandi eventi come ile i fondi del Pnrr e del Super bonus. Sono le richieste arrivate ancora una volta da, che questa mattina dal palco di Città in scena, la kermesse in corso all’Auditorium Parco della Musica, ha lanciato la sua proposta in vista del: “Lasciamo in attività e rifinanziamo la società2025. Ilè un grande evento con risorse pubbliche, sapevamo tutti che sarebbe stato nel 2025. È stato programmato con un po’ di ritardo. Avremo unnel, magari così riusciamo aper tempo e arrivare bene all’appuntamento”, ha detto il presidente di, Antonio Ciucci.