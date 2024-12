Inter-news.it - Champions League, 6ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati

Leggi su Inter-news.it

Sestadiche prende il via – come di consueto – coi due anticipi delle ore 18.45: ecco la lista con(e allenatori)5ªDINAMO ZAGABRIA-CELTIC martedì 10 dicembre ore 18.45Dinamo Zagabria (prossima partita Arsenal in trasferta): Martin Baturina, Lukas Kacavenda, Stefan RistovskiDinamo Zagabria: nessunoCeltic (prossima partita Young Boys in casa): Alistair JohnstonCeltic: nessunoGIRONA-LIVERPOOL martedì 10 dicembre ore 18.45Girona (prossima partita Milan in trasferta): Paulo Gazzaniga, Bryan Gil, Cristhian StuaniGirona: Arnau Martinez (unaLiverpool (prossima partita Lille in casa): Ibrahima KonatéLiverpool: Alexis Mac Allister (una)ATALANTA-REAL MADRID martedì 10 dicembre ore 21Atalanta (prossima partita Sturm Graz in casa): nessunoAtalanta: nessunoReal Madrid (prossima partita Red Bull Salisburgo in casa): Eduardo Camavinga, Éder Militao, Endrick, Luka Modric, Lucas Vazquez, Vinicius JuniorReal Madrid: nessunoBAYER LEVERKUSEN-INTER martedì 10 dicembre ore 21Bayer Leverkusen (prossima partita Atlético Madrid in trasferta): Jeremie Frimpong, Aleix GarciaBayer Leverkusen: nessunoInter (prossima partita Sparta Praga in trasferta): Simone Inzaghi (allenatore)Inter: nessunoBREST-PSV EINDHOVEN martedì 10 dicembre ore 21Brest (prossima partita Shakhtar Donetsk in trasferta): Mahdi Camara, Julien Le CardinalBrest: Ludovic Ajorque (unaPSV Eindhoven (prossima partita Stella Rossa in trasferta): Matteo Dams, Mauro Junior, Malik TillmanPSV Eindhoven: nessunoCLUB BRUGGE-SPORTING CP martedì 10 dicembre ore 21Club Brugge (prossima partita Juventus in casa): Joaquin Seys, Michal Skoras, Hugo VetlesenClub Brugge: nessunoSporting CP (prossima partita RB Lipsia in trasferta): nessunoSporting CP: nessunoRB LIPSIA-ASTON VILLA martedì 10 dicembre ore 21RB Lipsia (prossima partita Sporting CP in casa): Christoph BaumgartnerRB Lipsia: Castello Lukeba (unaAston Villa (prossima partita Monaco in trasferta): Diego Carlos, Jhon DuranAston Villa: nessunoRED BULL SALISBURGO-PSG martedì 10 dicembre ore 21Red Bull Salisburgo (prossima partita Real Madrid in trasferta): Kamil PiatkowskiRed Bull Salisburgo: nessunoPSG (prossima partita Manchester City in casa): Fabian Ruiz, Nuno TavaresPSG: Ousmane Dembélé (una)SHAKHTAR DONETSK-BAYERN MONACO martedì 10 dicembre ore 21Shakhtar Donetsk (prossima partita Brest in casa): nessunoShakhtar Donetsk: Pedrinho (almeno unaBayern Monaco (prossima partita Feyenoord in trasferta): Serge GnabryBayern Monaco: nessunoATLÉTICO MADRID-SLOVAN BRATISLAVA mercoledì 11 dicembre ore 18.