Biagio Izzo al Teatro Cilea | un Natale all’insegna del sorriso quindici spettacoli dal titolo L’arte della truffa

Dall’11 al 30 dicembre si esibisce alnella commedia “”Dall’11 al 30 dicembre, perappuntamenti, ildi Napoli ospitanella sua nuova commedia brillante ““. Scritta dai noti autori Toni e Augusto Fornari, che ne curano anche la regia, questa produzione promette di intrattenere il pubblico con un mix di momenti paradossali, comici ed emozionanti.La trama ruota attorno a Gianmario, interpretato da, un integerrimo uomo d’affari la cui vita viene stravolta dall’arrivo in casa del cognato Francesco, un nototore. Costretti a ospitarlo per permettergli di scontare gli arresti domiciliari, Gianmario e sua moglie Stefania si trovano a fronteggiare una situazione delicata. La preoccupazione di Gianmario per la reputazione che ha costruito tra alti prelati del Vaticano, per cui lavora, si scontra con la necessità di fare affidamento sulle “arti” del cognato, le cui regole, sempre criticate, si rivelano ora indispensabili per salvaguardare il suo prestigio.