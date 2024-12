Anteprima24.it - Benevento, controlli alla movida: gravi irregolarità, chiuso un locale

Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito dei servizi di controllo presso gli esercizi commerciali, pianificati dPolizia di Stato, nello scorso weekend, personale della Questura diha sospeso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande sita nel centro storico, in una delle vie del capoluogo ove abitualmente si svolge la.Gli operatori della Divisione Amministrativa, congiuntamente a personale della Polizia Municipale e dell’ASL di, sono intervenuti nel predettoper effettuare deidi routine volti a verificare la sussistenza delle necessarie autorizzazioni amministrative riguardanti l’esercizio della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande.A seguito dell’accertamento è emerso che all’interno si svolgeva la vendita al dettaglio, con relativa esposizione, di dischi in vinile e capi di abbigliamento, attività per la quale nello scorso mese di novembre era stata negata l’autorizzazione.