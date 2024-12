Ilgiorno.it - Aumentano le truffe sui social

Razzante* Suidilagano offerte di facili guadagni ottenibili con il minimo sforzo. Si tratta di proposte ingannevoli spesso foriere di vere e proprie frodi, vale a dire annunci di lavori semplici da svolgere comodamente da casa e con la prospettiva di ottenere ritorni economici non da poco. Il veicolo principale di queste notizie sono le app di messaggistica istantanea. Sono offerte che attirano inevitabilmente l’attenzione dell’utente e delle quali Codici, associazione di tutela dei diritti dei consumatori, invita a diffidare. Una delle frodi più diffuse riguarda lavori da svolgere sui. I compiti sono all’apparenza banali: seguire pagine e profili, pubblicare commenti, mettere like a foto e video, scrivere valutazioni di hotel. Qualche click in cambio di somme discrete. Inizialmente viene richiesto il pagamento di una piccola somma.