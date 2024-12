Ascolti 15a Giornata Serie A 2024 25 DAZN | Napoli-Lazio supera 11 milioni di ascoltatori

Digital-news.it - Ascolti 15a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: Napoli-Lazio supera 1,1 milioni di ascoltatori

La 15adella/25 in onda nel weekend (dal 6 al 9 Dicembre) su, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audiencei 5,3di(5.331.386) compresivo del dato di ZONA GOL, il programma multievento che si accede ogni volta che si incontrano due o più partite nella medesima fascia oraria. Tra le partite del weekend calcistico, l’incontro più seguito è stato quello tra, trasmesso domenica 8 dicembre dalle 20:46 alle 22:40, che ha registrato ben 1.164.044 spettatori, consolidandosi come l’evento di punta e in esclusiva su. A seguire, la sfida tra Juventus e Bologna, giocata sabato 7 dicembre dalle 18:01 alle 19:56, ha attirato 983.042 spettatori, confermando l’alto interesse per la squadra bianconera.