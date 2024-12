Ilgiorno.it - Anatomia di un suicidio: il capolavoro di Alice Birch torna al Piccolo Teatro

Leggi su Ilgiorno.it

Una predisposizione al. Pulsione di morte. Che pare scorrere nelle vene di tre generazioni di donne. Come se un invisibile ordine di servizio fosse tracciato nei corpi. Delineando destini e individualità. Possibile?lascia come sospeso l’interrogativo. Se ne alimenta. Mentre condivide una riflessione sul determinismo genetico nel suo "di un", testo del 2017. Autrice eclettica, la drammaturga britannica. Che molto sta collaborando anche con cinema e tv (gli adattamenti dai romanzi di Sally Rooney). Mentre aera sua la riscrittura dell’Orlando per Katie Mitchell, alla Schaubühne di Berlino. In Italia è arrivata grazie al collettivo romano Lacasadargilla. Lavoro fortunatissimo. Capace un annetto fa di stravincere gli Ubu come miglior spettacolo, testo straniero, interpreti e regia.