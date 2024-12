Universalmovies.it - 28 Years Later | Il trailer del nuovo apocalittico capitolo

Sony Pictures questa notte ha diffuso in rete il primodi 28, ildella saga horror diretto da Danny Boyle.Nel video è possibile dare un primissimo sguardo a ciò che è accaduto nel Regno Unito 28 anni dopo l’inizio dell’infezione che ha tramutato la maggior parte della popolazione in zombie. C’è spazio per i nuovi personaggi interpretati da Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer ed al look inquietante scelto per Ralph Fiennes. Inoltre, secondo alcune speculazioni giunte dalla rete, nelc’è spazio per quello che sembra lo zombie interpretato dal premio Oscar Cillian Murphy (scena di inseguimento tra i campi).Sony ha anche diffuso la sinossi ufficiale di 28che recita: “Qualche tempo dopo gli eventi di 28 settimane dopo , il virus della rabbia è tornato e un gruppo di sopravvissuti deve sopravvivere in un mondo devastato da orde di infetti.