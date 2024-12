Quotidiano.net - Zelensky vieta negoziati di pace con Putin: decreto blocca trattative tra Russia e Ucraina

È Kiev che impedisce iditra. E lo dimostra ildi Volodymyrin cui sino lecon Vladimir. Una legge che il presidente dell’ha ratificato il 4 ottobre 2022 dopo la decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale. Nel testo viene affermata "l’impossibilità di intrattenerecon il presidente della Federazione Russa". E secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov per questo è impossibile rispondere all’invito a un cessate il fuoco immediato del neo-presidente degli Stati Uniti Donald Trump. LE CONDIZIONI DILa dichiarazione di Peskov è un modo per rilanciare la palla dell’iniziativa per la tregua e per lanel campo avverso. Anche perché il Cremlino l’ha accompagnata ricordando che gli eventualidovranno tenere conto delle "realtà che emergono dal terreno".