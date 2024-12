Zonawrestling.net - WWE: Recupero in corso, Charlotte Flair e Kiana James vicine al ritorno sul ring

Leggi su Zonawrestling.net

si sta avvicinando sempre di più a un attesoin WWE. La 14 volte Campionessa del Mondo, fuori daidallo sdicembre a causa di un grave infortunio al ginocchio subito durante un match a SmackDown contro Asuka, è stata recentemente avvistata mentre si allenava alla Flatbacks, la scuola di wrestling in Florida gestita dalla star di NXT, Shawn Spears e da Tyler Breeze. In una nuova immagine condivisa sui social media,appare insieme a Spears, Breeze, Lei Ying Lee di TNA (precedentemente conosciuta come Xia Li) e. Con un tutore al ginocchio sinistro,ha scritto nella didascalia della foto “FlatbacksT OGs”, dando ai fan un’idea del suo perdi.@FlatbacksT OGs pic.twitter.com/mtiq4TgzKD—(@MsWWE) December 8, 2024si è sottoposta a un intervento chirurgico a gennaio e ha tenuto aggiornati i fan durante tutto il 2024 con video di allenamenti che mostrano la sua determinazione a tornare sul