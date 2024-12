Sport.quotidiano.net - Viali: "L’avevamo sognata così, bravi ragazzi". Vergara eloquente: "Siamo stati perfetti"

Leggi su Sport.quotidiano.net

: ihanno meriti totali". Meglio di cosi, in effetti, non la si poteva immaginare: Williamsorride e si gode un successo che dà ossigeno ai suoi. "L’unico neo del giorno è non essere andati all’intervallo col doppio vantaggio. Sapevo che loro avrebbero potuto cambiare la gara con sostituzioni importanti e non ero serenissimo per questo: poi, però, ho visto come sono rientrati i miei. La squadra non si è mai abbassata". La classifica ora dice dodicesimo posto con 18 punti. "Equilibrio è la parola chiave: lo dicevo prima quando eravamo più giù, lo stesso discorso vale ora. In zona salvezza è una stagione strana: serve grande equilibrio, la continuità sarà decisiva. Vittorie come queste ci servono per crescere ma dobbiamo essere consapevoli che non ci è permesso indietreggiare".