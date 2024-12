Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2024 ore 18:15

DEL 9 DICEMBREORE 18.05 MATTEO ROSSIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARESTA INVARIATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLE AUTOSTRADEPERMANGONO SULLA DIRAMAZIONESUD RALLENTAMENTI DA TOR VERGATA AL RACCORDO IN DIREZIONEE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN DIREZIONE RACCORDO DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO ANULARESTESSA SITUAZIONE SULLAFIUMICINO ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EURCI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULAREIN CARREGGIATA ESTERNA ANCORA CODE PER TRAFFICO DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONESUD E PIU’ AVANTI ALTEZZA SVINCOLO PRENESTINAMENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI DA CASSIA BIS A SALARI, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA LAURENTINA E PONTINA TUTTO PER TRAFFICOA SUD DELLA CAPITALEFILE SULL’APPIA IN DIREZIONEDALL’AEROPORTO DI CIAMPINO AL RACCORDOAUTO IN CODA SULLA COLOMBO DA MEZZOCAMMINO AD ACILIARISOLTO SULLA NETTUNENSE L’INCIDENTE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE ORA IL TRAFFICO E’ IN SMALTIMENTOMENTRE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DA POMEZIA AD APRILIA IN DIREZIONE LATINA MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA TRA SPINACETO E IL RACCORDO ANULAREDA MATTEO ROSSI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE.