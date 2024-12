Panorama.it - Verso il Natale: alle origini della Natività (nell'arte)

Non c’è tema più universale, più umano, più assoluto,maternità. La Madonna e il bambino, ovvero la madre con il figlio sono il soggetto più frequente di tutta la pittura moderna da Cimabue finosoglie del Novecento. Tra i motivi più rappresentati, consentendo l’umanissima esibizionenudità, c’è l’allattamento che,a tradizione bizantina, è rappresentatoa Galaktotrophousa, ovvero la madre che allatta. Pensare che una moderna, e laicissima, interpretazionemamma che nutre con il latte, condizione primaria per la vita di un bambino, e immagine indimenticabile possa esprimere «valori rispettabili ma non universalmente condivisibili da tutte le cittadine e i cittadini» è una insensatezza che indica la confusione dei tempi nei quali, credendo di unire, si divide.