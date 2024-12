Isaechia.it - Verissimo, Riki racconta il suo periodo buio: “Quella volta in cui guardandomi allo specchio mi sono messo a piangere e sono crollato”

A distanza di alcuni anni dalla sua vittoria nella sedicesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, nelle ultime settimaneè tornato in televisione, come ospite della terza ed ultima puntata di This is me, lo show dedicato agli ex allievi del programma.Durante la sua ospitata nel programma condotto da Silvia Toffanin,ha avuto modo di parlare del suo percorso artistico di questi ultimi anni e di fare un omaggio a Michele Merlo, scomparso all’età di 28 anni, cantando il suo brano Tutto per me e commuovendo il pubblico.Ieri pomeriggio,è stato ospite die ha parlato di ciò che è accaduto in questi anni e delche ha vissuto a livello artistico e personale:È una storia che mi ha dato veramente tantissimo, però mi ha fatto capire anche tante cose.